i Autor: PAP/Maciej Kulczyński Premier Donald Tusk (C), wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (3P) oraz szef MSWiA Tomasz Siemoniak (5P) podczas narady ogólnopolskiego sztabu kryzysowego we Wrocławiu

"Namierzono człowieka przebranego w mundur, mówił że będą wysadzane wały". Tusk: "To już nie jest amatorka"

W czwartek (19 września) rano premier Donald Tusk podczas posiedzenia sztabu kryzysowego poinformował o wstrząsających wydarzeniach, do jakich dochodzi na terenach dotkniętych powodzią. "Namierzyliśmy człowieka przebranego w wojskowy mundur, który pojawia się w różnych miejscach i przekonuje, że będą wysadzane wały przeciwpowodziowe. To już nie jest zabawa. To celowe działanie".