Fala kulminacyjna we Wrocławiu. Rośnie poziom wody. Trwa naprawa wałów!

Fala powodziowa dotarła do Wrocławia. To będzie ciężka noc [19.09.2024]

Powódź w Polsce. W czwartek 19 września południowa i zachodnia część Polski w dalszym ciągu walczy z powodziami i wezbranymi rzekami. Do Wrocławia dotarła fala powodziowa. Strażacy i żołnierze WOT pracują oni m.in. na wałach na zachodzie miasta - przy ujściu Bystrzycy do Odry na Janówku i Marszowicach. W Marszowicach doszło do dwóch przesiąków. - Przesiąk w dwóch miejscach. Jak zwykle ciężka praca mieszkańców obecnych na miejscu, strażaków i żołnierzy. Prace już prawie zakończone - przekazał prezydent Jacek Sutryk.

W środę około godz. 23 Wody Polskie podjęły decyzję o kontrolowanym zalaniu polderu Oławka i terenów wodonośnych. Ma to zwiążek z wysokim stanem wody w Odrze. - Jest to procedura zgodna z instrukcją przeciwpowodziową dla Wrocławia. Teren, na którym rozlewa się woda jest specjalnie przygotowany do takich sytuacji, a zalewanie polderu służy ochronie mieszkańców przed powodzią - uspokaja MPWiK S.A. we Wrocławiu.

W środę po godz. 21 poinformowano, że czoło fali wezbraniowej na Odrze minęło już Opole, nie wyrządzając szkód w mieście.

Wczoraj (18.09) odbyło się kolejne posiedzenie powodziowego sztabu kryzysowego z udziałem m.in. przebywającego na Dolnym Śląsku szefa rządu, ministrów i przedstawicieli służb. Premier Donald Tusk ocenił, że służby docierają do każdego miejsca, gdzie potrzebna jest pomoc. Apelował o to, by stosować się do zakazu chodzenia po wałach, gdyż są one już przeciążone. Poinformował, że w ciągu 48 godzin w większości miejsc powinno być już po kulminacji.

Ogromne straty po powodzi

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zabezpieczyło 2 mld zł na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W środę wieczorem premier Donald Tusk, przyznał, że na odbudowę po powodzi trzeba będzie przeznaczyć więcej niż 2 mld zł, które rząd już zabezpieczył w budżecie.

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że w środę w akcjach przeciwpowodziowych, ewakuacji mieszkańców i udzielaniu im wszelkiej pomocy zaangażowanych było ponad 14 tys. żołnierzy. W akcjach pomocniczych nadal pozostają w użyciu śmigłowce wojskowe - m.in. do transportu żywności i ewakuacji.

