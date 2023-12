Wzruszające pożegnanie zastrzelonych policjantów. "Nie wahał się zaatakować"

Lekarze walczyli o nich do końca...

Wrocław. Nie żyją policjanci postrzeleni przez Maksymiliana F. 44-latek odpowie za podwójne zabójstwo

Ta dramatyczna historia wstrząsnęła całym krajem. W piątek (1 grudnia) w okolicach godziny 23 na ul. Sudeckiej we Wrocławiu doszło do koszmaru. Uzbrojony mężczyzna postrzelił dwóch policjantów – Ireneusza i Daniela. Obaj mężczyźni z ranami postrzałowymi głowy zostali przewiezieni do szpitala. Byli w stanie krytycznym.

Maksymilian F. został zatrzymany w sobotę (2 grudnia). Obława za mężczyzną trwała kilka godzin. − Próbował uciekać przed policją, gdy zauważył funkcjonariuszy. W chwili zatrzymania miał przy sobie broń − relacjonował rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu asp. sztab. Łukasz Dutkowiak.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów. Dzisiaj już wiemy (4 grudnia), że będzie odpowiadał za podwójne zabójstwo. Dolnośląska policja oraz zespół prasowy Komendy Głównej Policji przekazali dramatyczne wiadomości: nie żyją policjanci postrzeleni przez bandytę.

Daniel i Ireneusz zmarli w szpitalu. Maksymilian F. odpowie za zabójstwo

Pierwsze informacje przekazała dolnośląska policja. Na swojej stronie opublikowali komunikat. − Dzisiaj (4 grudnia red.), w wieku 45 lat, w wyniku obrażeń zadanych z rąk przestępcy, który nie wahał się zaatakować policjanta, odszedł od nas asp. szt. Daniel Łuczyński funkcjonariusz Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna. Niestety Daniel wypełnił tym samym do końca słowa roty policyjnego ślubowania − czytamy.

Zaledwie kilka godzin po pierwszych wiadomościach, nasze serca zatrzymały się po raz kolejny. Komenda Główna Policji opublikowała komunikat w mediach społecznościowych, w którym poinformowała o śmierci drugiego policjanta. − Z wielkim żalem informujemy, że zmarł nasz kolega Ireneusz, drugi z policjantów postrzelonych przez bandytę we Wrocławiu − napisali.

Rodzinie oraz przyjaciołom funkcjonariusza wyrazy współczucia złożył komendant główny policji. − Komendant Główny Policji w imieniu policjantów i pracowników policji składa kondolencje i wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie − czytamy dalej.

Dowiedzieliśmy się również, że nastąpi zmiana przez prokuratora kwalifikacji prawnej z usiłowania zabójstwa na zabójstwo – takie informacje przekazał w rozmowie z portalem „interia.pl” prok. Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej.