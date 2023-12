Policjanci zapakowali do auta uzbrojonego przestępcę?! Nowe szczegóły wychodzą na jaw

Policja powołała specjalny zespół

Nowe ustalenia w sprawie postrzelenia policjantów. Jak to możliwe, że zapakowali do auta uzbrojonego przestępcę?! Coraz więcej szczegółów wychodzi na jaw

Powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu specjalny zespół ma wyjaśnić okoliczności postrzelenia dwóch funkcjonariuszy przez transportowanego do aresztu Maksymiliana F. (44 l.). Najprawdopodobniej zatrzymany mężczyzna wsiadł do radiowozu skrywając pod ubraniem rewolwer z charakterystyczną złotą rękojeścią. To z tej broni oddał strzały w głowy policjantów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z funkcjonariuszy jechał na tylnym siedzeniu radiowozu, obok Maksymiliana F.