Wrocław. Pobicie przy ul Kościuszki

Do zdarzenia doszło w sobotę, 26 sierpnia br. Przy ul. Kościuszki we Wrocławiu pobity został mężczyzna, a napastnik do bandyckiego ataku użył noża, tzw. „motylka”. - Funkcjonariusze wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń, w tym także operacyjnych, które jednak nie przyczyniły się do zatrzymania sprawcy tego czynu - mówi st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Dlatego mundurowi zdecydowali się na publikację wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z pobiciem. - W przypadku rozpoznania osoby na zdjęciu prosimy o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław-Rakowiec pod numerami tel. 47 871 43 44 lub 47 871 39 43 – dodaje Aleksandra Freus.