Podwyżka czynszu w TBS Wrocław. Jest decyzja sądu!

Wyrok w sprawie przeciwko wrocławskiemu TBS zapadł na posiedzeniu niejawnym, a poinformował o nim mec. Grzegorz Prigan, reprezentujący mieszkańca, który złożył pozew. - Sąd wydał wyrok w sprawie przeciwko TBS i uznał podwyżkę stawki czynszu do kwoty 20,45 zł/mkw. za niezasadną! – podał w środę, 12 kwietnia, na swoim profilu w mediach społecznościowych mec. Prigan.

W wyroku, który opublikował mec. Pirgan sąd uznał, że podwyżka czynszu lokalu mieszkalnego z dnia 4 lutego jest niezasadna. Chodzi o wzrost czynszu z 15,90 zł na 20,45 zł za metr kwadratowy lokalu. - Oznacza to, że mieszkańcy TBS od początki mieli rację, mówiąc, że wprowadzona podwyżka jest za wysoka i nie znajduje żadnego uzasadnienia – napisał mec. Prigan.

To najprawdopodobniej pierwszy wyrok sądu w takie sprawie we Wrocławiu. Do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej złożono łącznie ponad 100 pozwów od ponad 1,7 tys. mieszkańców, którzy kwestionują wprowadzone w ubiegłym roku podwyżki czynszów.

Wrocławskie TBS wprowadzając podwyżki uzasadniał je rosnącymi kosztami.

Właścicielem Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław jest gmina Wrocław.