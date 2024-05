Policjanci musieli eskortować karetkę! Doszło do poważnej awarii. Liczyła się każda sekunda

Policjanci dobrze wiedzą, że w takich przypadkach nie mogę stracić nawet sekundy. Eskortę rozpoczęli w sobotę (4 maja 2024) ok. godziny 20:00. Pomocy potrzebował zespół pogotowia ratunkowego, wiozący pacjenta w stanie zagrożenia życia do jednego ze szpitali we Wrocławiu. - Gdy pojazd był już w trasie, w pewnym momencie doszło do awarii systemu, odpowiedzialnego za sygnały dźwiękowe i świetlne karetki - informuje nas asp. Magdalena Ząbek, oficer prasowa KPP w Świdnicy.

Dolnośląskie: Policjanci eskortowali karetkę. Pacjent został uratowany

Dyżurny natychmiast zdecydował o zadysponowaniu policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego do policyjnej eskorty karetki. Funkcjonariusze zgodnie z ustaleniami przejęli karetkę na ul. Esperantystów w Świdnicy. Na szczęście cała sprawa znalazła swój szczęśliwy finał.

- Poinstruowali kierowcę, w jaki sposób ma się poruszać się za radiowozem i przy użyciu sygnałów uprzywilejowania rozpoczęli pilotaż do szpitala we Wrocławiu. Dzięki sprawnym działaniom świdnickich policjantów, koordynowanych przez dyżurnego, osoba wymagająca pilnej specjalistycznej interwencji medycznej szybko i przede wszystkim bezpiecznie dotarła do szpitala, gdzie otrzymała niezbędną pomoc - przekazuje z satysfakcją asp. Magdalena Ząbek.

Policjantom bijemy brawo za sprawną i profesjonalną reakcję. Dzięki zaangażowaniu mundurowych, karetka nie utknęła w mieście, tylko bezpiecznie dowiozła pacjenta do lecznicy.

