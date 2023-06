Potężne wozidło kopalniane spadło z urwiska. Chwile grozy w kamieniołomie

Do zdarzenia doszło we wtorek, 12 czerwca, po południu. Służby ratunkowe zostały zaalarmowane o groźnym wypadku, do którego doszło w kamieniołomie firmy Skalimex pod Sobótką. - O godzinie 16:24 zostaliśmy zadysponowani do miejscowej kopalni, gdzie doszło do osunięcia wozidła kopalnianego wraz z operatorem z wysokości ok. 15 m – poinformowali strażacy z Sobótki na swoim profilu na Facebooku.

Wypadek wyglądał bardzo groźnie, na szczęście operator nie doznał bardzo poważnych obrażeń i opuścił pojazd jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Najpierw pomocy udzielili mu strażacy, a następnie został przekazany zastępowi ratownictwa medycznego.

W akcji brali ponadto udział strażacy z Sobótki Zachodniej i Kątów Wrocławskich, a także policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.