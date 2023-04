Potężny karambol na obwodnicy Wrocławia! Trudny dzień na dolnośląskich drogach

Prowadził dom dziecka we Wrocławiu. Bił i wykorzystywał seksualnie podopiecznych

W Poniedziałek Wielkanocny (10 kwietnia 2023 r.) wielu Polaków wraca do swoich domów. Niestety na drogach w województwie dolnośląskim nie jest spokojnie. Ok. godziny 18:00 pięć samochodów zderzyło się na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia między węzłami Wrocław Północ i Psie Pole w kierunku Kudowy. Na szczęście nikt nie został ranny. W miejscu kolizji utworzył się zator o długości ok. czterech kilometrów.

Po wypadku zablokowany został lewy pas w kierunku Kudowy, a ruch odbywał się pasem prawym. Przed godziną 19:00, przedstawiciele GDKiA poinformowali, że korek ma długość nawet 4 kilometrów. Utrudnienia zakończyły się ok. godziny 20:30.

Wypadki na A4 na Dolnym Śląsku. Jedna osoba ranna

Dziennikarze "Super Expressu" odnotowali dwa wypadki w godzinach popołudniowych na autostradzie A4. Do pierwszego zdarzenia doszło po godzinie 17:30 na 69. km autostrady A4. Na jezdni w kierunku Zgorzelca zderzyły się trzy samochody osobowe. Nikt nie został poszkodowany. Zablokowany został lewy pas jezdni, a ruch odbywał się pasem prawym. W miejscu kolizji utworzył się zator o długości ok. czterech kilometrów.

Do kolejnego wypadku doszło po godz. 18 na jezdni w kierunku Wrocławia między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych ranna została tam jedna osoba, a w miejscu zdarzenia powstał ośmiokilometrowy zator. W obu przypadkach utrudnienia zakończyły się. Policjanci apelują o ostrożną jazdę.

