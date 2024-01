9 hektarów w ogniu! Zagrożona była farma. Potężny pożar przy granicy

21-latek zginął na Rynku we Wrocławiu. Nowe fakty po krwawej bijatyce

Groźny pożar w okolicach Zawidowa

Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek, 29 stycznia, po południu w okolicach Zgorzelca, niedaleko granicy z Czechami. - Przed kilkunastoma minutami w okolicy Zawidowa udało się ugasić pożar obejmujący 9 hektarów nieużytkowych powierzchni rolniczych – poinformowała przed godz. 23 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Akcja gaśnicza odbywała się w bardzo trudnych warunkach. - Ogień bezpośrednio zagrażał dużej farmie fotowoltaicznej, a działania gaśnicze dodatkowo utrudniał silny wiatr. Na szczęście farmę udało się obronić – dodali strażacy ze Zgorzelca.

W działaniach uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej, ze Zgorzelca, Zawidowa, Radomierzyc, Studnisk Dolnych, Starego Zawidowa, Biernej oraz Sulikowa.

Niestety, mimo że zima w pełni, pierwsze dni bez śniegu ktoś chciał wykorzystać do wypalania traw. To prawdziwa plaga każdego roku. Przypomnijmy, że grozić za to może spora grzywna, a nawet 10 lat więzienia.