Wrocław. Uniwersytecki żart na prima aprilis oburzył internautów

Prima aprilis to obyczaj, który obchodzimy zawsze 1 kwietnia, polegający na robieniu żartów i celowym wprowadzaniu kogoś w błąd. Tego dnia media prześcigają się w podawaniu nieprawdziwych informacji, ale podanych w taki sposób, by jak najwięcej osób się nabrało. Nie tylko zresztą media, ale również wiele różnych instytucji i organizacji.

Primaaprilisowy żart zrobił również na swoim profilu na Facebooku Uniwersytet Wrocławski. Podano informacje o budowie nowych akademików:

Nikt nie pytał, wszyscy czekali!

Na placu Grunwaldzkim powstaną nowe akademiki Temperówka i Gumka Myszka! Do kompletu dla Ołówka i Kredki, rzecz jasna.

- Budowa Temperówki i Gumki Myszki planowana była już od roku 2005, kiedy to powstały projekty obu budynków i ogólna koncepcja. Odwlekaliśmy decyzję o budowie ze względu na ważniejsze uniwersyteckie wydatki, ale dziś wracamy do tematu. Projekty unowocześniliśmy, zdecydowaliśmy także o dokładnej lokalizacji - mówi Jan Pióro, nasz człowiek od inwestycji i remontów.

Akademiki pomieszczą około 400 nowych mieszkańców i gotowe będą w październiku 2025 roku. Nowoczesne, dobrze wyposażone, w bardzo dobrej lokalizacji i cenie, tuż przy Wydziale Matematyki i Informatyki, Chemii, Biotechnologii, Instytucie Dziennikarstwa oraz Bibliotece Uniwersyteckiej!

Twórcy tego żartu chyba nie spodziewali się takiej reakcji internautów. W ciągu niespełna doby pod postem pojawiło się ponad 330 komentarzy i ze świecą trzeba szukać tych, które są pozytywne. Co więcej, na 1,3 tys. reakcji, nie było żadnego „lajka”.

Oto niektóre z komentarzy:

Ziemowit: Niesamowite zjawisko, zrobić żart z własnej nieudolności i antyspołecznego podejścia do studentów. Najpierw pomyślcie, potem publikujcie.

Pej: Uniwersytet Wrocławski, a jak miał być odczytany? No kto by pomyślał, że studentów nie bawi, że nie mają gdzie mieszkać.

Mateusz: Może i uczelnie wyższe, ale pobudki zdecydowanie niskie.

Wrocławposting: Nie no beka totalna, super Uniwersytet Wrocławski. Czyli dla was budowa akademików to tylko prima aprilisowy żart, super śmieszne. Szczególnie, kiedy pochodzisz z rodziny o niskich dochodach nie z Wrocławia i właśnie nie dostałeś akademika

Adam: Jeszcze śmieszniejsze (i smutniejsze zarazem) jest to, że ich naprawdę nie wybudujecie.

Krzysztof: Miałem zapytać, czy to jakiś nieśmieszny żart, ale to przecież właśnie jest nieśmieszny żart.

Marysia: Strasznie to przykre, że zamiast rozwiązać problem mieszkaniowy studentów wstawiacie sobie „śmieszny” post. Nie jest śmieszny, a wasze działanie żałosne.

Michał: Następnym razem napiszcie, że wróciliśmy w rankingu najlepszych uczelni w kraju na 4. miejsce, pośmiejemy się razem.

Piötr: Bezczelni. Aż wstyd mi być studentem takiej uczelni.

Franciszek: Hehe, bo wiecie, studenci chcą mieć w czasie studiów dach nad głową, no beka straszna

Emii: No tak, bo studenci rezygnujący ze studiów ze względu na brak możliwości zakwaterowania z powodów socjalnych to taki dobry temat do żartów. Tylko pogratulować dorosłości i podejścia do młodych dorosłych będących pod waszą opieką, jesteście super nie zmieniajcie się

Uniwersytet Wrocławski przeprasza

Po fali oburzenia Uniwersytet Wrocławski się zreflektował i przeprosił na Facebooku. Choć forma, w jakiej to zrobił również nie wszystkim się spodobała:

- W związku z tym, że nasz prima aprilisowy żart został odczytany inaczej niż tego chcieliśmy i się spodziewaliśmy, bardzo przepraszamy, nie taka była nasza intencja - Andrzej Baworowski, kierownik Działu ds. Komunikacji UWr.