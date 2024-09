Lądek Zdrój i Stronie Śląskie zdewastowane po powodzi. Potworne zniszczenia. Mieszkańcy nie wrócą do domów

Fala porwała ich samochód

Do tragicznego zdarzenia doszło w Lądku-Zdroju. Fala powodziowa dosłownie zmyła samochód z drogi. Osoby, które znajdowały się w pojeździe, utonęły. Wrak samochodu z ciałami w środku został odnaleziony przed ratowników kilka kilometrów dalej. Niesiony przez wodę pojazd zatrzymał się na drzewie w Lądku-Zdroju.

Życie straciło starsze małżeństwo z Niemiec. Jak ustalił reporter "Super Expressu" mieli tutaj dom. Na stałe mieszkali w Niemczech i przyjeżdżali do Kotliny Kłodzkiej, by spędzać tam wolny czas. Gdy przyszła woda, wsiedli w samochód i pojechali w górę. Niestety wpadli w śmiertelną pułapkę. Ich dacia została zmyta z drogi wprost do rwącej wody.

Tragiczny bilans powodzi

Według oficjalnych informacji podanych przez Dolnośląską Policję, wskutek powodzi życie straciło dotychczas 10 osób. Ten tragiczny bilans może jednak niestety wzrosnąć, gdyż z wieloma osobami nie ma kontaktu i trwają ich poszukiwania. Służby ratunkowe przeszukują budynki, zarośla i inne miejsca, przez które przeszła fala powodziowa. Zaglądają również do wraków samochodów, których jest bardzo dużo.

Wciąż trudne do oszacowania są straty materialne. Żywioł wyrządził wiele szkód. Zniszczone są budynki, drogi, mosty. Opadająca woda wciąż odsłania kolejne skutki powodzi. Ich naprawa będzie wymagała ogromu pracy, czasu, a przede wszystkim poniesienia niewyobrażalnych kosztów.

