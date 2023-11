QUIZ prawdziwego patrioty. Wynik 10/15 to absolutne minimum dla każdego Polaka!

Co tam się stało?!

Z okazji Święta Niepodległości mamy dla Was wyjątkowy quiz. Znajdziecie w nim pytania z historii, z symboli narodowych, a nawet ze sztuki, czy z dziedzin, które znać powinien każdy patriota.

QUIZ prawdziwego patrioty. Wynik 10/15 to absolutne minimum dla Polaka! Pytanie 1 z 15 Na rozgrzewkę coś banalnego... Polska odzyskała niepodległość 11 listopada. Którego roku? 1914 1917 1918 1920 Dalej

