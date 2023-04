i Autor: Shutterstock quiz z wiedzy ogólnej

Super test językowy!

QUIZ. Pułapki językowe gorsze niż obciach w elitarnym towarzystwie! 9/12 to absolutne minimum

Witajcie w kolejnym quizie językowym z se.pl! Wiemy, że lubicie razem z nami tropić błędy językowe i sprawdzać się w językowych zmaganiach z polskiego, dlatego przygotowaliśmy dla was kolejny quiz o językowych wpadkach. Tym razem są to pułapki językowe gorsze niż obciach w elitarnym towarzystwie. A zdarzają się niemal każdemu z nas... To jak? Gotowi? Zapraszamy do zabawy!