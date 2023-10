Tyle zarabiają nauczyciele we Wrocławiu. Trudno się dziwić, że ich brakuje

Czy to ostatni raz?

QUIZ. Sobotnia ortografia. Ekstremalnie trudny test. Osiągniesz chociaż połowę punktów? Pytanie 1 z 15 Wskaż poprawny zapis rzęsisty żęsisty Dalej

Quiz to popularny rodzaj zabawy, który wymaga wysilenia szarych komórek. Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Należy pamiętać, że quizy często bywają podchwytliwe - nie mogą być za łatwe, aby zabawa była udana. Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.