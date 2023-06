i Autor: Shutterstock Quiz

Sobotnia ortografia

QUIZ. Sobotnia ortografia. Trudne słowa na literę "ł". Łatwo popełnić błąd, więc bijemy brawo za 9/12!

Witajcie w cotygodniowym quizie sobotnia ortografia z SE.pl. W ramach ortograficznych zmagań przygotowaliśmy dla Was porcję rozrywki połączonej z nauką - kolejną odsłonę pisowni trudnych wyrazów na poszczególne litery alfabetu. Tym razem jest to litera "ł". Łatwo nie będzie, lojalnie uprzedzamy! Ale przecież bez wyzwania, nie ma satysfakcji z dobrego wyniku, prawda? Zatem zapraszamy do zabawy!