Radomierz. Groźne zderzenie dwóch aut osobowych

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, do wypadku doszło w niedzielę (18 stycznia) około godz. 8:20 w Radomierzu, na drodze krajowej nr 5, około 100 metrów od skrzyżowania z Janowicami Wielkimi.

„Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 33-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego, kierujący samochodem marki Alfa Romeo w kierunku Wrocławia, najprawdopodobniej podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem. Auto wpadło w poślizg, obróciło się i tyłem zderzyło z samochodem marki Citroën (taxi), którym podróżowało 6 pasażerów - obcokrajowców” - przekazała policja.

W wyniku wypadku osiem osób zostało przewiezionych do szpitala.

Poważne utrudnienia na DK5

Poranny wypadek spowodował niemałe utrudnienia. Na miejscu pracuje policja, która będzie wyjaśniała szczegółowe przyczyny i okoliczności groźnego zdarzenia.

Jak podają mundurowi, jeden pas w kierunku Wrocławia i jeden pas w kierunku Jeleniej Góry są zablokowane. Ruch w stronę Wrocławia odbywa się skrajnym prawym pasem.

Ważny apel policji

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze apeluje do kierowców o ostrożność na drodze. „Śliska nawierzchnia znacząco wydłuża drogę hamowania. Gwałtowne manewry, wyprzedzanie i nadmierna prędkość w takich warunkach są skrajnie niebezpieczne” - przypominają policjanci za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Pożar magazynu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.