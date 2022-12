Rektor jak Kevin z kultowej komedii ratował święta. „Kevin sam w domu” na Uniwersytecie

Wrocław. „Kevin sam w domu” na Uniwersytecie Przyrodniczym

- „Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy…” – tak zaczyna się piosenka, która co roku towarzyszy nam w czasie świąt Bożego Narodzenia. Od 30 lat w te święta towarzyszy nam też film, który wszyscy znamy już na pamięć. Tak, mowa o komedii „Kevin sam w domu”. By tradycji stało się zadość, przygotowaliśmy naszą wersję „Kevina” – trochę starszego, ale równie zdeterminowanego, by uratować święta – informuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na swoje stronie.

W rolę nieco niesfornego, ale bardzo sympatycznego Kevina wcielił się… rektor prof. Jarosław Bosy. Na specjalnym teledysku można zobaczy wiele nawiązań do kultowej komedii – jest skradający się pająk, resoraki czy farby na sznurach.

- Uważni widzowie nowej wersji dostrzegą na pewno znacznie więcej cytatów. Co prawda nagród za spostrzegawczość nie zaplanowaliśmy, ale wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia: jak Kevin doceńcie czas z bliskimi, stójcie przy swoich wartościach i dajcie sobie trochę dziecięcej radości – podkreśla uczelnia.

Warto wspomnieć również o całej ekipy UPWr, bez której nie powstałaby ta wyjątkowa produkcja (można zobaczyć ją poniżej). Są to: