Przez lata groził byłej żonie, w końcu doszło do najgorszego. Z bliska strzelił do 58-latki

Pan Dawid od dawna jest klientem Aquaparku Wrocław i Wrocławskiego Centrum SPA przy ul. Teatralnej we Wrocławiu. W rozmowie z Radiem Wrocław twierdzi, że w saunach na obu obiektach dochodzi do skandalicznych sytuacji.

- No płaci się niemałe pieniądze za wstęp i rzeczywiście gospodarz powinien dbać o to, aby klienci czuli się komfortowo, no nie? Aquapark to jest miejsce, gdzie się wypoczywa rekreacyjnie. To nie jest miejsce na uprawianie seksu, czy przekazywani narkotyków i jakikolwiek handel – powiedział mężczyzna.

Według niego, taki proceder trwa od dawna, a ludzi w sieci umawiają się na seks w tych obiektach. Jak dodaje, sam był obiektem molestowania, gdy w jacuzzi... zaczął go dotykać obcy mężczyzna.

Rzecznik prasowy Aquaparku Tomasz Sikora na antenie Radia Wrocław przyznaje, że „do różnych sytuacji może dochodzić i do różnych sytuacji dochodzi”. - Staramy się reagować bardzo szybko, ale nie mamy kamer w środku, więc to wszystko zależy od czujnego oka saunamistrza, który jest zaangażowany w pracy na obiekcie, albo od innych osób korzystających z saunarium – tłumaczy na antenie rozgłośni.

Następnie Aquapark Wrocław wydał oświadczenie w tej sprawie:

Codziennie z wrocławskiego aquparku korzysta nawet 8.000 osób. Strefa saun dostępna jest wyłącznie dla gości pełnoletnich. W strefie nie ma kamer, dlatego szybkość reakcji zależy często od informacji od gości, jeśli dochodzi do jakichkolwiek zachowań budzących ich dyskomfort. Saunamistrzowie reagują niezwłocznie na każde takie zgłoszenie. Każde takie działanie jest zapisywane w raporcie dziennym. Saunamistrzowie reagują nawet, jeśli gość saunarium prosi o reakcję, ponieważ czuje dyskomfort na widok np. przytulającej się pary czy głośnych rozmów w saunie. Ponieważ to przestrzeń publiczna, dyskretnie informujemy takich klientów, że inny gość ma poczucie dyskomfortu i prosimy o zaprzestanie zachowania budzącego niesmak u kogoś innego. Jeśli zachodzi konieczność, do dyspozycji saunamistrzów są ochroniarze obiektu oraz patrol interwencyjny.

W aquaparku zatrudniony jest Koordynator ds. Bezpieczeństwa z rozległym doświadczeniem wynikającym z poprzednich miejsc zatrudnienia i wiedzą związaną m.in. z narkotykami. Na co dzień współpracujemy z policją, a w ramach pracy operacyjnej i potrzeb funkcjonariusze działają na obiekcie pod przykryciem. Nigdy nie stwierdzono obecności narkotyków albo śladów po nich w żadnej przestrzeni saun oraz pozostałych stref Wrocławskiego Parku Wodnego.