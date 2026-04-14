Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorkowy poranek na trasie łączącej Lubin ze Ścinawą na Dolnym Śląsku. Na wysokości ogródków działkowych doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku. Kierujący volkswagenem polo potrącił starszego mężczyznę poruszającego się na rowerze. Niestety, życia 76-latka nie udało się uratować.

Przebieg tragicznego wypadku pod Lubinem

Szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z lubińskiej komendy. Ze wstępnych informacji wynika, że do wypadku doprowadził niebezpieczny manewr kierowcy samochodu osobowego.

- Do zdarzenia doszło dzisiaj przed godziną 10. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów wydziału ruchu drogowego lubińskiej komendy kierujący pojazdem marki volkswagen jadąc od strony Ścinawy w kierunku Lubina drogą krajową nr 36 wykonując manewr wyprzedzania na przeciwległym pasie jezdni najechał na kierującego rowerem 76-letniego mieszkańca Lubina

- przekazuje podkomisarz Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Dramatyczna walka o życie rowerzysty

Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z pobliskiego komisariatu w Ścinawie. Funkcjonariusze natychmiast podjęli próbę ratowania życia poszkodowanego mężczyzny, rozpoczynając resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne. Mężczyznę nie udało się uratować.

Droga zablokowana. Ogromne utrudnienia dla kierowców

W miejscu wypadku trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Droga krajowa nr 36 jest całkowicie nieprzejezdna. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

- Droga jest całkowicie zablokowana, policjanci zorganizowali objazdy. Utrudnienia potrwają kilka godzin

- dodaje podkomisarz Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.