Śmiertelny wypadek na DK36 pod Lubinem. Rowerzysta zginął na miejscu

Wojciech Kulig
2026-04-14 13:36

Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej nr 36 na Dolnym Śląsku. W zderzeniu z samochodem osobowym zginął 76-letni rowerzysta. Na miejscu pracują służby, a droga jest całkowicie zablokowana.

Policja - zdj. ilustracyjne

i

Autor: AGO

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorkowy poranek na trasie łączącej Lubin ze Ścinawą na Dolnym Śląsku. Na wysokości ogródków działkowych doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku. Kierujący volkswagenem polo potrącił starszego mężczyznę poruszającego się na rowerze. Niestety, życia 76-latka nie udało się uratować.

Przebieg tragicznego wypadku pod Lubinem

Szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z lubińskiej komendy. Ze wstępnych informacji wynika, że do wypadku doprowadził niebezpieczny manewr kierowcy samochodu osobowego.

- Do zdarzenia doszło dzisiaj przed godziną 10. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów wydziału ruchu drogowego lubińskiej komendy kierujący pojazdem marki volkswagen jadąc od strony Ścinawy w kierunku Lubina drogą krajową nr 36 wykonując manewr wyprzedzania na przeciwległym pasie jezdni najechał na kierującego rowerem 76-letniego mieszkańca Lubina

- przekazuje podkomisarz Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Dramatyczna walka o życie rowerzysty

Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z pobliskiego komisariatu w Ścinawie. Funkcjonariusze natychmiast podjęli próbę ratowania życia poszkodowanego mężczyzny, rozpoczynając resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne. Mężczyznę nie udało się uratować. 

Droga zablokowana. Ogromne utrudnienia dla kierowców

W miejscu wypadku trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Droga krajowa nr 36 jest całkowicie nieprzejezdna. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. 

- Droga jest całkowicie zablokowana, policjanci zorganizowali objazdy. Utrudnienia potrwają kilka godzin

- dodaje podkomisarz Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOLNY ŚLĄSK
LUBIN