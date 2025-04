Ta góra to dolnośląska perełka. Policja i leśnicy mówią dość! Mandaty do 1000 zł

Zamknęli tunele na S3. Omijajcie tę trasę! Co się dzieje?

Góra Ślęża to uznane miejsce na mapie Dolnego Śląska. Niestety, wraz ze wzrostem popularności, wzrasta również liczba wykroczeń, które zagrażają zarówno przyrodzie, jak i bezpieczeństwu turystów. W odpowiedzi na te zagrożenia, policjanci z Sobótki oraz strażnicy leśni łączą siły i intensyfikują działania prewencyjne.

Funkcjonariusze i strażnicy będą wspólnie patrolować teren parku przez cały sezon wiosenno-letni. Ich celem jest nie tylko egzekwowanie prawa, ale również edukacja turystów na temat zasad korzystania z terenów chronionych.

- Nie chcemy nikogo straszyć, ale musimy reagować. Turyści muszą mieć świadomość, że las i park to nie miejsce na wszystko. Nasze działania nie mają na celu karania dla zasady – chodzi o bezpieczeństwo ludzi i ochronę przyrody – podkreśla nadkom. Izabela Sierżęga, komendant Komisariatu Policji w Sobótce.

Do najczęstszych wykroczeń, z jakimi spotykają się służby, należą:

rozpalanie ognisk poza wyznaczonymi miejscami,

wprowadzanie psów luzem bez smyczy

parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych.

Za takie przewinienia grożą mandaty w wysokości do 1000 zł.

Policjanci i strażnicy apelują o odpowiedzialne zachowanie na terenie parku. Przypominają, że Ślęża to miejsce, w którym należy szanować przyrodę i dbać o bezpieczeństwo innych.

- Ślęża to piękne miejsce i chcemy, by każdy mógł je bezpiecznie odwiedzać. Ale musimy też pamiętać, że jesteśmy tu tylko gośćmi – przyroda, mieszkańcy, zwierzęta mają prawo do spokoju. Prosimy - zachowujmy się odpowiedzialnie – dodaje komendant nadkom. Izabela Sierżęga.

Patrole będą pojawiać się w różnych lokalizacjach, zarówno na popularnych szlakach turystycznych, jak i w trudno dostępnych rejonach parku. Oprócz kontroli, funkcjonariusze będą również rozmawiać z turystami i edukować ich na temat zasad korzystania z terenów chronionych.