alarm we Wrocławiu

Ta wiadomość postawiła służby na równe nogi. Z urzędu ewakuowano 500 osób

Alarm w urzędzie marszałkowskim we Wrocławiu. Z budynków instytucji ewakuowano łącznie ok. 500 osób. Alarm wszczęto, bowiem do jednego z pracowników wpłynęła informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego.