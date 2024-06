Zamordował 10-latkę, gdy wracała ze szkoły. Powodem była obsesyjna miłość

Podczas wycieczki pamiętali o niepełnosprawnym koledze. To, co zrobili wzruszy każdego. „Każdy chce mieć swoje Kilimandżaro”

13 czerwca 2019 r. w Mrowinach na Dolnym Śląsku doszło do brutalnego morderstwa 10-letniej Kristiny. Gdy dziewczynka długo nie wracała ze szkoły, rodzina zgłosiła jej zaginięcie. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania. Ustalono, że dziecko ostatni raz było widziane około 200 m od domu. Co zatem stało się z 10-latką? Wszyscy w niecierpliwości śledzili sprawę, mając nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Niestety, kilka godzin później przyszła najgorsza z możliwych odpowiedzi - zwłoki Kristiny znaleziono w lesie, ok. 6 km od Mrowin. Dziewczynka miała na ciele wiele ran kłutych.

Dopiero 16 czerwca 2019 r. udało się zatrzymać sprawcę tej makabrycznej zbrodni - okazał się nim 22-letni wówczas Jakub A., student psychologii. Mężczyzna przyznał się do zabicia 10-latki. W toku dalszych ustaleń wyszło na jaw, że Jakub przez jakiś czas spotykał się z matką dziewczynki, Agnieszką. Kobieta miała jednak uciąć tę relację, m.in. z powodu sprzeciwu swojej córki, Kristiny, która miała nie przepadać za Jakubem. Wówczas ten uznał dziecko za przeszkodę na drodze do związku z matką 10-latki. Najpierw próbował zlecić jej zabójstwo koledze, a potem sam zaplanował i zrealizował zbrodnię. Dodatkowo zrobił to w taki sposób, by odwrócić od siebie podejrzenia i skierować je w stronę kogoś ze skłonnościami pedofilskimi. Śledczy jednak szybko ustalili, że nie doszło do wykorzystania seksualnego dziewczynki.

- Oprócz zarzutu dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, ze znieważeniem zwłok - mężczyzna ma również postawiony zarzut podżegania we wcześniejszym okresie innej, ustalonej osoby, do udziału czy współudziału w tym zabójstwie - mówił w 2019 r. prok. Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Jakub A. w procesie apelacyjnym, który odbył się 8 lutego 2024 r., został ostatecznie skazany na wyrok dożywotniego więzienia. Wcześniej zabójca domagał się jego zmniejszenia, a obrońcy mężczyzny poddawali w wątpliwość poczytalność ich klienta w chwili popełnienia morderstwa. Sąd Apelacyjny podtrzymał jednak karę dożywocia z pierwszej instancji, ale zmienił wyrok w zakresie opisu poszczególnych czynów. Sąd zdecydował, że Jakub A. będzie ją odbywał w systemie terapeutycznym. Sąd podwyższył też kwotę zadośćuczynienia ze 100 do 200 tys. zł, którą A. ma zapłacić rodzinie zamordowanej dziewczynki.

