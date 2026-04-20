Funkcjonariusze z Jeleniej Góry oraz Wrocławia starają się ustalić, co stało się z młodym mężczyzną, który w miniony piątek wybrał się w podróż do Wrocławia. Od kilku dni bliscy nie mają z nim żadnego kontaktu.

Wyjechał z Jeleniej Góry, zaginął we Wrocławiu

Wszystko zaczęło się w piątek, 17 kwietnia. To właśnie wtedy Łukasz Frydrych opuścił swoje miejsce zamieszkania przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze. Jego celem był Wrocław. Wieczorem tego samego dnia mężczyzna jeszcze rozmawiał z bliskimi, jednak była to ostatnia taka rozmowa.

- 17 kwietnia br. mężczyzna wyszedł z domu, a następnie udał się do Wrocławia. Podczas ostatniego kontaktu telefonicznego tego samego dnia poinformował, że przebywa na dworcu we Wrocławiu. Od tamtej chwili nie nawiązał już kontaktu z rodziną

- podaje policja w oficjalnym komunikacie.

Rysopis zaginionego

Policja opublikowała szczegółowe dane dotyczące wyglądu 26-latka, co ma ułatwić jego identyfikację wśród przechodniów czy pasażerów komunikacji miejskiej. Łukasz jest osobą o krępej budowie ciała i nosi okulary. Jednym z najbardziej charakterystycznych znaków jest tatuaż na ramieniu.

Oto pełny rysopis zaginionego:

Wzrost: około 180 cm

Budowa ciała: krępa

Włosy: krótkie, ciemny blond

Oczy: niebieskie

Znaki szczególne: brak zarostu, okulary korekcyjne, tatuaż na ramieniu z łacińską sentencją „Veni Vidi Vici”

W dniu zaginięcia 26-latek miał na sobie czarną, dresową kurtkę bez kaptura (rozpinaną) oraz sportowe buty typu "adidasy". Prawdopodobnie posiada przy sobie plecak, w którym znajdują się jego dokumenty.

Policja apeluje

Funkcjonariusze proszą o czujność wszystkich mieszkańców Wrocławia oraz pasażerów podróżujących pociągami i autobusami. Każdy szczegół, nawet ten wydający się nieistotny, może pomóc w odnalezieniu mężczyzny.

- Udostępnij ten post - pomóżmy Łukaszowi bezpiecznie wrócić do domu - apeluje w komunikacie Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.

Jak podkreślają policjanci: "Każda informacja może być kluczowa! Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego prosimy kierować do: dyżurnego Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 5 tel. 47 87 311 50 lub dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze tel. 47 87 312 40"

Można również kontaktować się z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.