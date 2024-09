Wielka woda

Tak wygląda Oława w czasach powodzi 2024 roku. Poruszający materiał z Dolnego Śląska. Zdjęcia robią piorunujące wrażenie

Powódź, z którą Polacy walczą od 14 września 2024 roku to dramat tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska i innych regionów. Równolegle to również przykład wielkiej mobilizacji tych, którzy walczą o życie i zdrowie bliskich oraz ocalenie miast. Oława robi wszystko, aby przetrwać. Zdjęcia z lotu ptaka poruszają do granic możliwości.