To trzeba zobaczyć!

Te widoki zapierają dech w piersiach. Piękna jesień we Wrocławiu

Jesień we Wrocławiu potrafi być piękna. Szczególnie widać to na budynku… Muzeum Narodowego, który mieni się pięknymi kolorami. Wszystko za sprawą winobluszczu, który teraz zmienia barwę. Musicie to zobaczyć!