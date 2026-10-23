Tego kierunku jeszcze nie było! Nowość na lotnisku we Wrocławiu

Nowa trasa z Wrocławia do Portugalii. Gdzie i od kiedy polecimy?

Popularna linia lotnicza kontynuuje rozwój swojej wrocławskiej bazy, wprowadzając do rozkładu kolejny atrakcyjny kierunek. Po niedawnych doniesieniach o startach do Katanii, Burgas i Birmingham, Ryanair ogłosił plany na lato 2027. Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika, z początkiem wiosny 2027 roku na tablicy lotów pojawi się portugalskie Faro. Inauguracyjny lot wyznaczono na 30 marca 2027 r., a samoloty w tym kierunku będą startować w każdy wtorek oraz sobotę. Zaproponowany przez przewoźnika rozkład lotów świetnie sprawdzi się u osób planujących szybki city break, ale też u tych, którzy liczą na nieco dłuższy wypoczynek nad Atlantykiem.

Faro i Algarve - brama do raju

Decyzja Ryanaira o otwarciu trasy do Faro z pewnością ucieszy miłośników wyjazdów na Półwysep Iberyjski. To właśnie ta miejscowość stanowi doskonały punkt wypadowy do zwiedzania Algarve. Region ten zachwyca turystów wspaniałymi krajobrazami, w tym rozległymi plażami i strzelistymi klifami. Dzięki korzystnej pogodzie można tam komfortowo spędzić urlop także w miesiącach poza głównym sezonem turystycznym. Będąc na południu Portugalii, warto zwrócić uwagę na stolicę regionu, która oferuje urokliwe stare miasto otoczone potężnymi murami. Ponadto z Faro w łatwy sposób można przemieścić się do znanych miejscowości, takich jak Lagos czy Albufeira. Wśród największych atrakcji Algarve wymienia się również rezerwat Ria Formosa.

Władze lotniska zadowolone z rozwoju siatki połączeń

Zapowiedź nowego połączenia z wrocławskiego lotniska została bardzo pozytywnie przyjęta przez kierownictwo portu. W ocenie prezesa, podróże do Portugalii od dawna są niezwykle popularne wśród pasażerów z Dolnego Śląska.

- Portugalia jest jednym z kierunków, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem naszych pasażerów. Widzimy to również w wynikach połączeń do Porto i Lizbony, które już znajdują się w naszej siatce. Dlatego cieszy nas, że oferta lotów do tego kraju będzie jeszcze szersza. Faro to także czwarta nowość Ryanaira ogłoszona na przyszłoroczny sezon letni. Dla nas to bardzo dobra wiadomość, szczególnie że każde kolejne bezpośrednie połączenie zwiększa możliwości podróżowania nie tylko mieszkańców Wrocławia, ale całego Dolnego Śląska

- powiedział Karol Przywara, szef wrocławskiego lotniska.

Ryanair mocno stawia na Wrocław

Ogłoszenie rejsów do południowej Portugalii to czwarta nowość w ofercie Ryanaira dla pasażerów wrocławskiego portu. Wcześniej przewoźnik potwierdził m.in. chęć latania do Burgas oraz Katanii. Z perspektywy mieszkańców regionu oznacza to stały dostęp do różnorodnej oferty wakacyjnej. Zainteresowani podróżą do Algarve mogą już rezerwować miejsca poprzez platformę irlandzkich linii lotniczych.