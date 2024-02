i Autor: Policja Wrocław

Kilkaset ciągników w centrum

Totalny paraliż centrum Wrocławia. Trwa protest rolników. Tych ulic unikajcie

Zaostrza się protest rolników we Wrocławiu. We wtorek, 15 lutego, kilkaset ciągników przyjechało do ścisłego centrum miasta. Wiele ulic jest kompletnie zablokowanych. Sprawdźcie szczegóły.