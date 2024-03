Tragiczny wypadek na Zamku Książ. Nie żyje 38-letni mężczyzna

Wojna w zoo we Wrocławiu! Dyrektorka donosi na prezeskę do prokuratury. Nieprawidłowości czy polityka?

Tragiczny wypadek na Zamku Książ w Wałbrzychu

Do wypadku na Zamku Książ w Wałbrzychu doszło w środę, 27 marca około godziny 14. Na 38-letniego pracownika runęły zmagazynowane w jednym z pomieszczeń stoły. Jak przekazują służby, wiele wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Na miejsce tragedii wezwano pogotowie, policję i straż pożarną.

- Wezwano nas, bo na mężczyznę spały drewniane stoły, które ułożone były w stosik. Ale zanim przyjechaliśmy, tego człowieka wydostali spod nich pracownicy. Nie podejmowaliśmy na miejscu żadnych czynności - mówi Tomasz Kwiatkowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w rozmowie z portalem walbrzych.naszemiast.pl

Pracownicy zamku zostali otoczeni pomocą psychologiczną. Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury.