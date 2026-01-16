W takich okolicznościach zatrzymano 15-latkę! To ona kilkukrotnie dźgnęła staruszkę nożem. Horror we Wrocławiu

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-16 7:56

Policja we Wrocławiu ujawniła w czwartek, 15 stycznia, okoliczności zatrzymania 15-latki, który kilkukrotnie ugodziła nożem starszą kobietę na ul. Sztabowej. Dziewczyna przebywa obecnie w Policyjnej Izbie Dziecka. Mundurowi wpadli na jej trop kilka dni po ataku, publikując nagranie idącej ulicą podejrzanej. Kluczowa okazała się informacja od od osoby postronnej, która rozpoznała poszukiwaną.

  • Wrocław: 15-latka zaatakowała nożem 77-letnią kobietę, wskutek czego ofiara trafiła do szpitala.
  • Sprawa nastolatki zostanie przekazana prokuraturze, co oznacza, że nie uniknie odpowiedzialności karnej.
  • Policja opublikowała nagranie, które doprowadziło do zatrzymania domniemanej sprawczyni.
  • Jakie motywy kierowały nastolatką i co dalej z jej losem? Sprawdź w artykule.

Wrocław. 15-latka w Policyjnej Izbie Dziecka. To ona dźgnęła 77-latkę nożem

Nie sąd rodzinny, a prokuratura będzie dalej prowadzić sprawę 15-latki z Wrocławia, który kilkukrotnie dźgnęła staruszkę nożem. To oznacza, że podejrzana nie uniknie odpowiedzialności karnej. W piątek, 9 stycznia, ok. godz. 12, dziewczyna z nieznanych na razie powodów zaatakowała 77-latkę, która wskutek obrażeń trafiła do szpitala. 15-latka zniknęła, ale przez kilka dni policjantom nie udało się jej namierzyć.

Sprawdzano monitoring miejski, analizowano wizerunek osoby podejrzewanej o ten czyn. Weryfikowano miejsca gdzie mogłaby przebywać poszukiwana osoba. Policjanci spędzili kilkaset godzin w terenie, rozmawiając z różnymi osobami, docierając do prywatnych kamer na których mogłaby zostać zarejestrowana poszukiwana osoba. Funkcjonariusze drobiazgowo weryfikowali zebrane informacje wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt oraz dostępne urządzenia - przekazał kom. Wojciech Jabłoński, rzecznik KMP we Wrocławiu.

Przełom w sprawie nastąpił w środę, 14 stycznia, gdy policja opublikowała nagranie i zdjęcia poszukiwanej. Po kilkudziesięciu minutach z mundurowymi skontaktowała się osoba, która rozpoznała 15-latkę, podając jej dane i miejsce, gdzie może się znajdować. Dziewczyna została zatrzymana i trafiła do Policyjnej Izby Dziecka, gdzie przebywa do tej pory. Mundurowi zabezpieczyli również nóż, który mógł zostać wykorzystany w zbrodni.

Malutka dziewczynka z połamanymi żebrami i urazem czaszki. Areszt dla matki i jej partnera

Polecany artykuł:

Emerytowany major Wojska Polskiego robił to kobietom w szpitalu! 47-latek okaza…
Wrocław SE Google News
Wrocław. 15-latka w Policyjnej Izbie Dziecka. To ona kilkukrotnie dźgnęła staruszkę nożem.
10 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
WROCŁAW
NASTOLATKI