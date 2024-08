To prawdziwy dom zły

Więził i torturował Gosię przez 4 lata. Jak to możliwe, że nikt nic nie słyszał?!

Od zatrzymania Mateusza J., cała wieś żyje okrucieństwem, które zwyrodnialec zgotował 30-letniej Małgorzacie. Kobieta była więziona i brutalnie torturowana w szopie tuż przy domu, w którym J. mieszkał wraz z rodzicami. Jak to możliwe, że nikt nie wiedział co się dzieje? Czy to możliwe, żeby nikt nie słyszał cierpienia kobiety?