Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź wyniki głosowania na Dolnym Śląsku

Tłumy w kolejce do głosowania we Wrocławiu. Ludzie czekają godzinę. Jaka jest frekwencja?

Sprawdź wyniki wyborów parlamentarnych 2023

Od pierwszych minut soboty do 21:00 w niedzielę trwała cisza wyborcza. Oficjalnie jednak się ona skończyła, a Państwowa Komisja Wyborcza podała pierwsze wyniki. Wyniki sondażu exit poll wskazują:

Prawo i Sprawiedliwość - 37,78 proc. ;

; Koalicja Obywatelska - 36,19 proc. ;

; Lewica - 8,36 proc. ;

; Trzecia Droga - 8,25 proc. ;

; Konfederacja - 6,09 proc. ;

; Polska Jest Jedna - 2,78 proc. ;

; Bezpartyjni Samorządowcy - 0,55 proc.

Wybory 2023. Rekordowa frekwencja podczas głosowania

Co ciekawe, podczas ostatniej niedzielnej konferencji prasowej przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że frekwencja wyborcza jest prawdopodobnie największą w dziejach III RP. Dotychczas najwyższą frekwencję w wyborach do Sejmu zanotowano w 1989 r. Wyniosła ona wtedy 62,5 proc., a w tym roku jest to 72,9 proc.

Marciniak dodał również, że jak na razie nie może podać ostatecznych danych ze względu na to, że do tej pory zatwierdzono dopiero 60 protokołów obwodowych komisji wyborczych zza granicy.

Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w wyborach, w niektórych komisjach obwodowych zaczęły kończyć się karty do głosowania, a w innych zgłosiło się tylu wyborców, że komisje musiały przedłużyć godziny głosowania. Uruchomione zostały rezerwy.

- W niektórych gminach są uruchamiane w rezerwy kart do głosowania do pojedynczych obwodów, ale poza tym nie mamy żadnych informacji, żebyśmy mieli brak kart, czy przepełnione urny - powiedział PAP Bartosz Szczepiński, główny informatyk w wałbrzyskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.

Sylwester Marciniak odniósł się do przypadków braku kart. Podkreślił, że to nie Państwowa Komisja Wyborcza, a okręgowe i obwodowe komisje wyborcze w porozumieniu z władzami samorządowymi powinni na bieżąco reagować w tej sprawie. Dodał, że o tym, że frekwencja będzie wyższa było wiadomo znacznie wcześniej i powinno to być tak zorganizowane, aby transport w gminach w odpowiednim czasie dostarczył karty do głosowania.

Oficjalne wyniki wyborów mają zostać podane we wtorek. Wyniki glosowania można sprawdzać tutaj. Kolejna konferencja PKW zaplanowana jest na 10:00 w poniedziałek.

Sprawdź, jak przedstawia się rozkład mandatów w Sejmie.

Źródło: Badanie IPSOS exit poll dla TVP, Polsatu i TVN