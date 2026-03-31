Wyszedł z hotelu z gitarą i rowerem, a potem ślad po nim zaginął! Dramatyczne poszukiwania 39-latka

Wojciech Kulig
2026-03-31 10:19

Co stało się z 39-letnim Andriim? Mężczyzna 16 lutego wyszedł z hotelu w Świdnicy i do tej pory nie ma z nim kontaktu. Zabrał ze sobą rower i gitarę. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach.

Autor: /Policja Świdnica/ Pexels.com

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy prowadzi intensywne poszukiwania 39-letniego obywatela Ukrainy. Sprawa jest niezwykle tajemnicza. Mężczyzna wyszedł z hotelu z dwiema charakterystycznymi rzeczami i od tamtej pory nikt go nie widział.

- Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy poszukują zaginionego Andrii Aremuk. Mężczyzna od 16 lutego br. nie powrócił do ostatniego miejsca pobytu, ani nie nawiał kontaktu z rodziną. Dlatego też zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu o kontakt z policją

- czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. 

Tajemnicze zaginięcie w Świdnicy. Co stało się 16 lutego?

Zaginięcie miało miejsce w połowie lutego. To właśnie wtedy, mężczyzna opuścił swój pokój hotelowy i do niego nie wrócił. Z ustaleń policji wynika, że zaginiony mężczyzna ma 39 lat. Ostatnio mieszkał na terenie Świdnicy w jednym z hoteli. 

 - Mężczyzna 16 lutego opuścił pokój hotelowy i nie powrócił do niego. Od tego czasu nie nawiązał też kontaktu z rodziną ani bliskimi - informuje policja. 

Rysopis. Tak wygląda poszukiwany

Policja opublikowała szczegółowe dane dotyczące wyglądu poszukiwanego. Andrii jest bardzo wysokim mężczyzną, co może ułatwić jego identyfikację w tłumie.

  • Wiek: 39 lat
  • Wzrost: 193 cm
  • Sylwetka: szczupła
  • Włosy: krótkie, kolor ciemny blond

Funkcjonariusze podają również informacje o przedmiotach, które 39-latek miał przy sobie w dniu zaginięcia, a także o jego możliwym ubiorze. - Mężczyzna zabrał ze sobą rower oraz gitarę, a także plecak turystyczny koloru ciemnego. Mężczyzna może być ubrany w szary dres oraz ciemne buty sportowe - przekazuje świdnicka policja. 

Policja apeluje o pomoc. Widziałeś go?

Każda, nawet najdrobniejsza informacja, może okazać się kluczowa w odnalezieniu Andrija. Funkcjonariusze zwracają się z gorącym apelem do wszystkich osób, które mogły widzieć mężczyznę lub wiedzą, gdzie może on przebywać.

- Wszystkich mających informacje, o tym gdzie mężczyzna może przebywać, prosimy o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy telefoniczny pod numerem telefonu 47 87 55 227 lub z Oficerem Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy przy ul. Jagiellońskiej 23 (tel. 47 87 552 00 lub 47 87 552 19) lub pod numerem alarmowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112

- dodaje policja w Świdnicy. 

