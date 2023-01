Zaginiony turysta z Niemiec nie żyje. Ciało znaleziono w lesie niedaleko Zamku Książ

Na Facebooku chwalił napaść na Ukrainę, Putina nazywał „chorążym pokoju”! Namierzyła go ABW

Tragicznie zakończyły się poszukiwania 84-letniego turysty z Niemiec, który zaginął w niedzielę, 1 stycznia, podczas spaceru po okolicach Zamku Książ. Mężczyzna przyjechał do Polski z wycieczką, która zatrzymała się we Wrocławiu, a stamtąd wyruszyła w okolice Wałbrzycha. W czasie zwiedzania Książańskiego Parku Krajobrazowego turysta odłączył się od grupy. Niestety, nikt nie zauważył momentu, kiedy i gdzie dokładnie zniknął. Najpierw, na własną rękę, szukali go turyści z Niemiec, ale później zgłosili sprawę policji.

- Funkcjonariusze przy wsparciu strażaków z PSP i OSP, a także Grupy Sudeckiej GOPR od razu rozpoczęli działania poszukiwawcze na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Trwały one do późnych godzin nocnych, a wzięło w nich udział łącznie ponad 100 funkcjonariuszy oraz psy służbowe. Podczas nocnych działań, poza terenem samego parku krajobrazowego, mundurowi sprawdzili między innymi pobliskie szpitale, monitoring miejski i skontaktowali się z korporacjami taksówkarskimi – relacjonował w poniedziałek, 2 stycznia, kom. Marcin Świeży z policji w Wałbrzychu.

Niestety, we wtorek, 3 stycznia, rano ciało mężczyzny znaleziono w lesie, niespełna dwa kilometry od Zamku Książ. Znajdowało się ono twarzą do ziemi, na podmokłym terenie, niedaleko przepływającego potoku.

- Mogę już potwierdzić, że to zaginiony turysta z Niemiec. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie doszło w tym wypadku do przestępstwa, bowiem przy mężczyźnie znaleziono m.in. torbę z aparatem – mówi kom. Marcin Świeży.

Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Na razie różne wersje brane są pod uwagę, nie można wykluczyć choćby zawału serca, ale także utonięcia. Ostateczna przyczyna zgonu będzie znana dopiero po sekcji zwłok.