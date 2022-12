i Autor: Daniel_B_photos/cc0/Pixabay.com Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna uwzględnił zażalenie rodziny na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. śmierci 21-letniego studenta AWF

Tajemnicza śmierć

Zaskakująca decyzja ws. śmierci 21-letniego studenta AWF we Wrocławiu! Jak doszło do zgonu Dawida A.?

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna uwzględnił zażalenie rodziny na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. śmierci 21-letniego studenta AWF. Do nagłego zgonu doszło w grudniu ub.r., gdy chłopak brał udział w turnieju piłki nożnej w hali na Kłokuczycach we Wrocławiu. W czasie zawodów przewrócił się i był jeszcze reanimowany, ale nie udało się go uratować.