Zbiórka na rzecz policjanta z Bolesławca

W środę, 3 lipca, w Bolesławcu doszło do tragedii. Podczas interwencji policyjnej 20-letni Paweł B. dwukrotnie strzelił do policjantów. Niestety, jeden z mundurowych został ciężko ranny. 39-letni funkcjonariusz, który został postrzelony w głowę i ramiona, znajduje się w szpitalu we Wrocławiu, gdzie przeszedł wielogodzinną operację. Policjant jest w śpiączce farmakologicznej, jego stan jest ciężki, ale stabilny. W poniedziałek czeka go kolejna operacja. Niestety, z nieoficjalnych doniesień wynika, że stracił oko.

Dolnośląscy policjanci starają się pomóc koledze. Zaapelowali o oddawanie krwi, a także założyli zbiórkę na rzecz policjanta z Bolesławca. - Uruchomiliśmy zbiórkę pieniędzy na specjalistyczne leczenie i rehabilitację poszkodowanego policjanta, który w wyniku interwencji, został postrzelony. Każda złotówka się liczy – poinformował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego.

- Nasz kolega ma żonę i dziecko. Od wielu lat jest członkiem związku zawodowego policjantów. Jedno już teraz jest pewne! Obrażenia których doznał policjant będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej, rekonstrukcji oraz wielu rehabilitacji, co będzie się wiązało z ogromnymi kosztami. Mając powyższe na uwadze prosimy o dobrowolne wpłaty na rzecz poszkodowanego policjanta – czytamy w opisie zbiórki.

Pieniądze można wpłacać również na konto Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów na numer konta:

14 1020 5226 0000 6102 0551 4130 – Bank PKO BP z tytułem: „Zbiórka na rzecz rodziny poszkodowanego policjanta z Bolesławca”.

Na odpowiedź internautów nie trzeba było długo czekać. W ciągu doby udało się zebrać ponad 65 tys. zł, a wsparcie zdecydowało się 1120 osób (stan na godz. 14 w piątek, 5 lipca).

Niestety, to nie pierwsza, służbowa tragedia policjanta z Bolesławca. Jak informuje lokalny portal istotne.pl, wcześniej pracował on w policyjnej grupie SPEED. W 2022 roku uczestniczył on w groźnym wypadku na drodze krajowej 94, gdy podczas pościgu radiowóz zderzył się z ciężarówką. 39-latek ponad rok wracał do zdrowia, później się przeniósł się do komisariatu w Kruszynie pod Bolesławcem.

Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 3 lipca, około godz. 19 w jednym z mieszkań przy ul. Ślusarskiej w Bolesławcu. Matka 20-letniego mężczyzny wezwała policje, bowiem jej syn wszczął awanturę i demolował mieszkanie. Gdy mundurowi zjawili się na miejscu, młody mężczyzna zabarykadował się w jednym z pokoi.

Wtedy padły strzały. - Oględziny miejsca zdarzenia wykazały, że sprawca dwa razy strzelił przez zamknięte drzwi w stronę policjanta – powiedział aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak, rzecznik dolnośląskiej policji. Funkcjonariusze wezwali wsparcie, ale zanim posiłki dotarły na miejsce, 20-latek pociągnął za spust po raz trzeci. Tym razem targnął się na własne życie.

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, Paweł B. od 2020 roku leczył się psychiatrycznie. Z tego też powodu miał orzeczenie o niepełnosprawności. W roku 2022 wszczęto procedurę niebieskiej karty, jednak z uwagi na oświadczenie matki została ona zakończona.