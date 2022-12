Złamał ważny przepis na drodze i zginął w wypadku. Wszystko się nagrało!

Sąd uznał, że Zanzibar i Barbados to były łapówki. Były wiceprezydent Wrocławia skazany

Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 35

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 22 listopada, na drodze krajowej nr 35 Wrocław – Świdnica. Przed godz. 16, na wysokości Sobótki, z drogi wypadł osobowy samochód alfa romeo. Auto następnie wpadło do rowu i dachowało.

Za kierownicą siedział 80-letni mężczyzna, któremu najpierw pomocy udzielili świadkowie zdarzenia, a następnie ratownicy z karetki pogotowia. Niestety, w drodze do szpitala poszkodowany mężczyzna zmarł. Kobieta, która była pasażerką samochodu, nie odniosła poważniejszych obrażeń.

W sieci, na popularnym kanale Stop Cham, pojawiło się nagranie, na którym widać moment zdarzenia. Na filmie widać jak czerwona alfa romeo, tuż przed znakiem zakazu wyprzedzania, zjeżdża na lewy pas jezdni i zaczyna wyprzedzać jadące przed nim auta (przynajmniej dwa). Kierowca się spieszy, bo z przeciwka nadjeżdżają samochody. Udaje mu się wrócić na prawy pas, ale wtedy właśnie wpada w poślizg. Niestety, po chwili auto zjeżdża na lewy pas i wylatuje z drogi, po czym dachuje, a następnie staje na kołach. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że skutki nie muszą być tak bardzo opłakane. Ostatecznie kończy się tragicznie.

Niestety, tragedii można byłoby uniknąć, gdyby kierowca nie zdecydował się na zakazany w tym miejscu manewr wyprzedzania.