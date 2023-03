Złodzieja skusiły zabawki dla dorosłych. Ubrał sukienkę i zrobił damski makijaż. Poznalibyście, że to mężczyzna?

Matka i córka przepadły jak kamień w wodę. Tajemniczy mężczyzna włączył się do poszukiwań. O co chodzi?

Sklep z artykułami kosmetycznymi w Złotoryi dwukrotnie padł ofiarą 45-letniego złodzieja, który przebrał się za kobietę, żeby trudniej było ustalić jego tożsamość. Mężczyzna bardzo profesjonalnie przygotowywał się do "skoków". Zrobił sobie damski makijaż, ubrał perukę z długimi włosami, sukienkę oraz rajstopy. Tak zakamuflowany poszedł do sklepu i wynosił stamtąd kosmetyki, a także... gadżety erotyczne. Łącznie przywłaszczył sobie przedmioty o wartości około 1500 złotych. Łupy chował do damskiej torebki. Wpadł za drugim razem, kiedy został zaobserwowany przez pracowników sklepu. To oni uniemożliwili złodziejowi ucieczkę i wezwali policję. Co ciekawe, zgłoszenie dotyczyło kradzieży dokonanej przez kobietę. Dopiero po przyjeździe mundurowych okazało się, że sprawcą jest mężczyzna, a dokładnie 45-letni mieszkaniec powiatu polkowickiego.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci przedstawili podejrzanemu dwa zarzuty kradzieży mienia. W sprawie będą prowadzone dalsze czynności, a o losie 45-latka zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

