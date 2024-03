Czy to już dziś?

Na wiosnę, w marcu, każdego roku wraca to samo pytanie – kiedy jest zmiana czasu z zimowego na letni? Przypomnijmy, że czas zimowy rozpoczął się w ostatni weekend października ubiegłego roku. W marcu natomiast czeka nas przejście na czas letni. Fachowo będzie to przejście z czasu środkowoeuropejskiego na czas letni środkowoeuropejski.

Przypomnijmy, że czas zmieniamy dwa razy do roku:

zmiana czasu z letniego na zimowy – wskazówki zegara przestawiamy zawsze w ostatnią niedzielę października;

zmiana czasu z zimowego na letni – wskazówki zegara przestawiamy zawsze w ostatnią niedzielę marca.

Kiedy jest zmiana czasu z zimowego na letni w 2024 roku?

Przejście na czas wiosenny odbywa się zawsze w ostatni weekend marca. To oznacza, że w 2024 roku z czasu zimowego na letni przejdziemy nocy z sobotę na niedzielę, z 30 na 31 marca.

Jak przestawiamy zegarki? O której zmiana czasu?

Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem, które reguluje tę sprawę, zmiana czasu polega na przestawieniu wskazówek zegara z godziny 2 na 3 w niedzielę, 31 marca 2024 roku. To oznacza, że zegarki przesuwamy „do przodu”.

Oczywiście nie trzeba tego robić w środku nocy. Zegarki, czy inne urządzenia, można przestawić zarówno przed położeniem się spać, czy też rano, po przebudzeniu się. W wielu urządzeniach czas przestawi się automatycznie, ale rano warto się upewnić czy, czy do tego doszło.

Zmiana czasu 2024. Śpimy krócej czy dłużej?

Jednym z mniej lubianych efektów zmiany czasu na letni jest fakt, że w nocy, kiedy przestawimy zegarki, będziemy spali o godzinę krócej.

Zmiana czasu na letni. Czy dziś jest zmiana czasu?

Czy dziś jest zmiana czasu? Nie. Do zmiany czasu dojdzie za tydzień, w ostatni weekend marca. Co więcej, do zmiany czasu dojdzie w niedzielę wielkanocną.

Dz.U. 2022 poz. 539Rozporządzenie @PremierRP z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026https://t.co/yCHfB8Jvzf pic.twitter.com/idWHPGQMk6— Dziennik Ustaw (@Dziennik_Ustaw) March 7, 2022