Tak wygląda Lądek-Zdrój kilkadziesiąt dni po powodzi. Te obrazki łamią serce. "Mamy tylko siebie"

Lądek-Zdrój wciąż walczy ze skutkami powodzi

Lądek-Zdrój to miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Kurort boleśnie przekonał się o niszczycielskiej sile powodzi z 2024 roku. Uzdrowisko w ruinie - takie zdjęcia zobaczyła cała Polska. Mieszkańcy tracili dach nad głową, ich ukochane domy zamieniały się w sterty gruzu. Reporterzy "Super Expressu" przyjechali do Lądka-Zdroju, aby zobaczyć, jak obecnie wygląda. - Chce nam się płakać za każdym razem, gdy oglądamy efekt zniszczenia - mówią nam mieszkańcy.

Rzeczywiście, obok tych widoków nie można przejść obojętnie. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z Lądka-Zdroju!

Poruszająca relacja Anny Lubczyńskiej. "Mamy tylko siebie"

Dziennikarze "Super Expressu" od początku towarzyszą rodzinie Lubczyńskich, która próbuje wrócić do normalnego życia. Porozmawialiśmy z panią Anną, która bez ogródek przyznaje, że sytuacja jest bardzo trudna. - Jak widać, mamy tutaj dalej to, co mamy (szczegóły na filmie, który załączamy w artykule - dop. red.). Skute ściany, podłogi wyryte. Tu mieliśmy salon, pokój dzienny, tam była kuchnia i łazienka. Na tę chwilę mieszkamy w hostelu. Czekamy z remontem. Póki co, ściany są mokre i nie nadają się do prac remontowych. Możliwe, że coś ruszy w grudniu - mówi nam Anna Lubczyńska.

Do wiosny na pewno się tu nie wprowadzimy. Masa roboty jest, a obiecanych pieniędzy z rządu jak nie było, tak nie ma. Nadal prowadzimy zrzutkę. Czekamy na każdą dobrą pomoc. Nie mamy nic, oprócz siebie - mówi poruszona Anna Lubczyńska.

Pani Anna pokazuje nam miejsca, gdzie Lubczyńscy mieli kuchnię, zlew, stół, przy którym rodzina spożywała posiłki. Niestety, wszystko zmieniła bezlitosna woda. "Super Express", Murator i Radio ESKA będą towarzyszyć i pokazywać czytelnikom oraz słuchaczom mozolną i tytaniczną pracę ofiar powodzi. Aktywnie włączamy się w akcję pomocy dla rodziny, której wielka odebrała tak wiele. Wciąż aktywna jest zbiórka, dzięki której Lubczyńscy będą mogli wyremontować totalnie zalane mieszkanie. Szczegóły TUTAJ.

