Dolnośląskie. Nastolatka zorganizowała seksbiznes w domu dziecka

Ta wstrząsająca sprawa z województwa dolnośląskiego sięga ubiegłego roku. W lipcu Wiktoria K. (wtedy 18-letnia), była podopieczna domu dziecka w Zagłębiu Miedziowym, została zatrzymana przez policję w związku z udzielaniem metaamfetaminy trojgu podopiecznym tej samej placówki.

Prowadzili seksbiznes, a na prostytkach zarabiali podwójnie!

W trakcie śledztwa Prokuratura Rejonowa w Lubinie odkryła, że Wiktoria K. parała się również sutenerstwem. Pomagała dwóm nieletnim znajomym w organizowaniu pracy seksualnej, z której sama czerpała korzyści majątkowe. Pokazała im portale z ogłoszeniami towarzyskimi oraz robiła nastolatkom filmy i zdjęcia mające zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z usług dziewczynek.

"K. nakłoniła i pomagała dwóm małoletnim dziewczynom założyć konta na portalu erotycznym służącym do wystawiania ogłoszeń towarzyskich oraz do wyszukiwania klientów. Ułatwiała przez to małoletnim uprawianie prostytucji czerpiąc z tego korzyści majątkowe w kwocie nie mniejszej niż 150 zł" – powiedziała w środę PAP rzeczniczka Prokuratura Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz.

Dodała, że Wiktoria K. za jednym razem pobrała od nich 50 złotych, a za drugim 100 złotych. Dziewczynki do procederu nie zostały zmuszone, z ustaleń prokuratury wynika, że miały podjąć się pracy seksualnej dobrowolnie.

19-latka z Dolnego Śląska przyznała się do zarzutów. Grozi jej nawet 20 lat więzienia.