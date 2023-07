65-latek chciał robić TO z małą dziewczynką. Gorzko tego pożałował

Trzonolinowiec do rozbiórki? Symbol Wrocławia jest w fatalnym stanie. Mieszkańcy w szoku!

Wrocław. 65-latek składał obrzydliwe propozycje małej dziewczynce

W niedzielę, 23 lipca, funkcjonariusze z Komisariatu Kolejowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu we współpracy z przedstawicielami Fundacji ECPU Polska zatrzymali mężczyznę, który miał skłaniać bardzo niemoralne propozycje małym dziewczynkom. - 65-latek od dłuższego czasu korespondował przez komunikator internetowy z osobą, która podawała się za małoletnią, a podczas rozmów zmierzał do realizacji propozycji obcowania płciowego poprzez chęć bliższego poznania i spotkania się - przekazał mł. asp. Tomasz Nowak z dolnośląskiej policji.

Mężczyzna nie wiedział jednak, że do spotkania z dziewczynką nie dojedzie, ponieważ po drugiej stronie ekranu znajdowała się osoba dorosła. Po przyjeździe do Wrocławia zamiast małoletniej czekali na niego policjanci, którzy zatrzymali go w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. - Odnaleziony przy mężczyźnie telefon komórkowy został przekazany biegłemu, który w jego pamięci znalazł treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia – poinformował mł. asp. Tomasz Nowak.

65-latek z zarzutami

Zatrzymany mężczyzna usłyszał łącznie trzy zarzuty, w tym dwa za usiłowanie nakłaniania małoletniej poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego oraz jeden za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej lat 15. 65-latek przyznał się w całości do zarzucanych mu czynów.

- Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, do którego sąd się przychylił, wydając postanowienie o zastosowaniu tego najsurowszego środka zapobiegawczego na trzy miesiące - przekazał mł. asp. Tomasz Nowak.

Teraz 65-latek będzie oczekiwał na dalsze decyzje sądu w swojej sprawie. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia.