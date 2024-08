Co się tam stało?

Alarm w nowo otwartym tunelu na S3. Służby postawione na równe nogi

Trzy dni po otwarciu nowego odcinka drogi ekspresowej S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry doszło do zamknięcia trasy. Na szczęście chwilowego, bowiem w jednym z tuneli uruchomił się alarm przeciwpożarowy. Co się tam stało?