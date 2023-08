i Autor: Autorstwa Wisniowy - Praca własna, Domena publiczna/Policja

Makabryczna zbrodnia wciąż niewyjaśniona

Ania i Robert zginęli od strzałów w głowę. Ten trop doprowadzi do mordercy?

tas 5:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ciała Ani i Roberta znaleziono 27 sierpnia 1997 roku. Zginęli 10 dni wcześniej. Minęło już więc 26 lat od strasznej zbrodni, która do dziś nie została rozwiązana. Mimo że co jakiś czas słyszymy, że doszło do przełomu w śledztwie… ława oskarżonych wciąż jest pusta.