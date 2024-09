Tu poczujesz się jak we Włoszech! "Polska Florencja" zachwyca turystów. To perła Dolnego Śląska

Naukowcy przebadali hostię z archikatedry we Wrocławiu. Są wyniki badań

Trzy lata temu w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu miało miejsce zdarzenie, które część wiernych uznała za cud. Na hostii dostrzeżono czerwone przebarwienia, które mogły świadczyć o wystąpieniu nadprzyrodzonego zjawiska. Komunikant został przebadany przez naukowców z różnych dziedzin. Mieli oni odpowiedzieć na pytanie, czy na hostii znajdują ludzkie tkanki.

Ekspertyzy obejmowały specjalistyczne badania biogenetyczne, histopatologiczne i mikologiczne. Interpretacja zdarzeń eucharystycznych obejmująca refleksję filozoficzną i teologiczną zostaje otwarta. Z punktów widzenia teologii i wiary katolickiej prawdziwym cudem eucharystycznym jest transsubstancjacja eucharystyczna, kiedy w czasie każdej mszy świętej mocą słów Pana Jezusa przez kapłana, krew staje się Ciałem Jezusa, a wino Jego Krwią. Badane zjawiska i zdarzenia eucharystyczne mogą być znakami Boga, które umocnią naszą wiarę w cud eucharystii - powiedział ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, cytowany przez portal wroclaw.pl.

Wyniki tych badań zostały omówione na konferencji naukowej we Wrocławiu pn. "Znaki w nauce. Zdarzenia eucharystyczne w świetle rozumu i wiary". Wygląda na to, że do cudu we wrocławskiej katedrze jednak nie doszło. Jak podaje portal wroclaw.pl, na hostii nie stwierdzono obecności ludzkiego materiału genetycznego, naukowcy potwierdzili natomiast obecność różnych grzybów, w tym takich, które powodują czerwone przebarwienia. Poniżej dalsza część artykułu.

"Znamiona" cudu eucharystycznego w Legnicy

Przypomnijmy, że do cudu eucharystycznego miało dojść w Boże Narodzenie 2013 r. w Legnicy. Wówczas kapłan upuścił hostię na podłogę. Standardowo w takich sytuacjach komunikantu nie podaje się wiernym, lecz rozpuszcza się go w wodzie. Tymczasem woda do której wrzucono hostię miała przebarwić się na czerwono. W 2016 r. ówczesny biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski ogłosił w liście do wiernych, że wydarzenie z Legnicy ma "znamiona cudu eucharystycznego", a Watykan zezwolił na kult relikwii, która znajduje się w kościele św. Jacka.

