Dom znanego dziennikarza TVN24 kompletnie zalany! "Woda wymiotła wszystko! Dosłownie"

Lądek-Zdrój jest zrujnowany i wygląda jak z apokaliptycznych wizji. Poniszczone domy, zdewastowane restauracje, połamane drzewa, powyrywane chodniki, tony muły, liści i gałęzi… Katastroficzny krajobraz w pięknej do tej pory uzdrowiskowej miejscowości chwyta za serce (WIĘCEJ: Wielkie sprzątanie po fali powodziowej. Woda spustoszyła Lądek-Zdrój. "Byliśmy odcięci" [ZDJĘCIA]"). - Mamy łzy w oczach - mówią mieszkańcy. - Służby pracują nad udrożnieniem dróg i przywróceniem dostaw wody. Strażacy przeszukują budynki, aby sprawdzić, czy nikt nie został bez pomocy. Pracujemy nad przywróceniem łączności. Koordynujemy pozyskiwanie i rozdzielanie pomocy. Niestety nasza oczyszczalnia jest zniszczona. To kolejne ogromne wyzwanie - wylicza Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka-Zdroju.

Dramat dziennikarza

Z Lądka-Zdroju pochodzi także reporter stacji TVN24, który w internecie pokazał, jak po przejściu wielkiej wody wygląda jego dom rodzinny. Chociaż na co dzień mieszka w Warszawie, teraz przyjechał do rodziny, żeby im pomóc. - Lądek-Zdrój jest w moim życiu od zawsze. To rodzinne miasto mojej mamy. Przyjeżdżamy tutaj, odkąd pamiętam. Z domu należącego do naszej rodziny zostało tyle, co widać. Przerażająca siła wody. Wymiotła wszystko. Dosłownie - mówi Radomir Wit, łamiącym się głosem. Woda, która wdarła się do jego rodzinnego domu sięgała połowy piętra. - Tak wysoko sięgała woda w naszym domu. Ale w wielu przypadkach mieszkania czy budynki zostały na parterach i najniższych piętrach zalane całkowicie - poinformował Wit. Zdjęcia, które udostępnił są wstrząsające: gruzowisko, zrujnowany wiadukt, drzewa połamane jak zapałki, powyginane dachy domów…

Mężczyzna zaapelował też do wszystkich: - Ludzie, którzy tu mieszkają potracili cały swój majątek i trzeba pomyśleć o tym, że oni bardzo potrzebują pomocy, żeby poradzić sobie ze skalą zniszczeń. Mieszkańcom Lądka-Zdroju można pomóc między innymi wpłacając pieniądze na konto gminne uruchomione przez burmistrza: Bank GBS Strzelin 96 9588 0004 3900 1111 2000 0780.

