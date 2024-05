Wrocław. Zboczeniec w saunarium aquaparku

O bulwersujących wydarzeniach poinformowały Fakty TVP3 Wrocław. Do zdarzenia doszło w sobotę, 4 maja, po godz. 22, w saunarium wrocławskiego Aquaparku. - W momencie, kiedy położyłam się na brzuchu, od razu położył się koło mnie mężczyzna, ja byłam w stroju kąpielowym, jednoczęściowym. Ten mężczyzna zaczął mnie zaczepiać: „dzień dobry, hello". Ja nie reagowałam, w końcu zaczął mnie dotykać. Zaczął się na mnie pokładać, mówił do mnie po angielsku „touch me, kiss me" (dotknij mnie, pocałuj) – opowiedziała Faktom TVP3 poszkodowana.

Przerażona kobieta poprosiła o pomoc ratownika oraz inną klientkę aquaparku. Gdy wychodziła z szatni, mężczyzna stał, jakby na nią czekał, przed kasami. Poszkodowana poprosiłam wtedy o wezwanie ochrony, a następnie została wyprowadzone bocznym wyjściem.Na tym jednak nie koniec! Do podobnej sytuacji doszło cztery dni później. Na szczęście mężczyznę udało się namierzyć. Okazał się 35-letni obywatel Turcji, mieszkaniec powiatu wrocławskiego.

– Po pierwszym zgłoszeniu mężczyzna został przez nas zatrzymany. W pierwszym przypadku jego czyny zostały uznane za naruszenie nietykalności cielesnej i sprawa już trafiła do sądu w trybie prywatno-skargowym. W drugim przypadku mężczyzna odpowie w sądzie za nieobyczajny wybryk. Grozi mu kara grzywny – poinformowała w rozmowie z Faktami TVP 3 Wrocław st. asp. Aleksandra Freus z policji we Wrocławiu.

Policja cały czas prowadzi postępowanie w sprawie.

Aquapark: mamy procedury bezpieczeństwa

35-latek ma zakaz wstępu do wrocławskiego Aquaparku i saunarium. Poszkodowana kobieta uważa jednak, że mężczyzna nie działał sam. Według niej, podczas pierwszego incydentu utrzymywał kontakt wzrokowy z innym mężczyzną o podobnym wyglądzie.

Aquapark Wrocław zapewnia, że klienci, a zwłaszcza kobiety, mogą czuć się bezpiecznie. - Mamy procedury bezpieczeństwa, według których działamy. Dzięki temu nasz sprawny zespół monitoringu bardzo szybko znalazł podejrzanego sprawcę i przekazał te dane policji – tłumaczy Faktom Adrianna Pawlicka, rzeczniczka prasowa spółki.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy karygodny incydent we wrocławski Aquaparku. Do szczególnie odrażającego zdarzenia doszło niespełna 2 lata temu, w lipcu 2022 roku. Wtedy dorosły mężczyzna zgwałcił 12-letniego chłopca.