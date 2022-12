Dyspensa na 30 grudnia. W piątek przed sylwestrem można jeść mięso

Do przewożenia zatrzymanych

Dyspensa na 30 grudnia 2022

W piątek, 30 grudnia, wielu z nas będzie czyniło przygotowania do sylwestra, podczas którego pożegnamy 2022 rok. Z pewnością nie zabraknie takich osób, które wyjadą już na długo, sylwestrowy weekend. Przy tej okazji mamy dobrą wiadomość dla katolików, którzy w piątki powinni powstrzymywać się od jedzenia mięsa. Metropolita wrocławski, arcybiskup Józef Kupny, ale także zwierzchnik diecezji legnickiej, udzielili wiernym dyspensy na 30 grudnia.

- Uwzględniając liczne prośby wiernych i czas rodzinnego świętowania, na dzień 30 grudnia udzielam wszystkim mieszkańcom Archidiecezji Wrocławskiej oraz przebywającym na jej terytorium dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od charakteru pokutnego tego dnia – czytamy w piśmie opublikowanym na stronie archidiecezji.

Jeść potrawy mięsne mogą również wierni na terenie diecezji legnickiej. - Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski, na podstawie kanonu 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji legnickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 30 grudnia 2022 roku. Wiernych korzystających z dyspensy zachęca się do podjęcia dzieł miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych – poinformowała diecezja legnicka.

Na razie (stan na godz. 14, 29 grudnia) biskup świdnicki Marek Mendyk nie udzielił dyspensy wiernym na terenie własnej diecezji.

Czy w piątek można jeść mięso?

Przypomnijmy, że dyspensa to zwolnienie od jakiegoś obowiązku, a w przypadku Kościoła Katolickiego, to uchylenie przez papieża lub biskupa obowiązującego przepisu prawa kościelnego. Zazwyczaj mamy z nią do czynienia właśnie w sytuacjach dotyczących postu, kiedy z pewnych względów dopuszcza się jedzenie mięsa np. w piątki.

Dodajmy, że w czasie pandemii Covid-19, gdy koronawirus zbierał śmiertelne żniwo, biskupi udzielali wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszach świętych.