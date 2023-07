Nagły zwrot w sprawie

Ekspertyza zalecała wyburzenie Trzonolinowca. Ewakuacji mieszkańców nie będzie

Mieszkańcy Trzonolinowca we Wrocławiu wciąż nie wiedzą, co z nimi będzie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uważa jednak, że ekspertyza zalecająca jak najszybszą ewakuację lokatorów, a nawet wyburzenie wieżowca, jest nierzetelna. Co dalej?