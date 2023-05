Matiz staranował dwa samochody. Za kierownicą siedział 13-latek!

Młode kobiety uciekły przed wojną. We Wrocławiu spotkał je straszny los

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 13 maja. Policjanci wałbrzyskiej „drogówki” otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej na parkingu przy ul. Witosa w Wałbrzychu, gdzie matiz staranował dwa samochody. Po przyjeździe na miejsce mundurowi przecierali oczy ze zdumienia.

- Okazało się, że nastolatek, który skończył ledwo 13 lat, wsiadł do samochodu, który udostępniła mu 83-letnia sąsiadka. Chłopiec najpierw wycofał z miejsca parkingowego, potem wrzucił jedynkę, a następnie z całym impetem ruszył do przodu, wjeżdżając w dwa inne zaparkowane samochody – mówi kom. Marcin Świeży, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.

Starsza kobieta, za to że dopuściła do jazdy samochodem osobę nie posiadającą uprawnień do kierowania pojazdami, została ukarana mandatem karnym w kwocie 300 złotych.

- Policjanci ruchu drogowego dodatkowo sporządzili dokumentację z tego zdarzenia, która przekazana zostanie do sądu rodzinnego w związku ze spowodowaniem przez 13-latka zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – dodał kom. Marcin Świeży.